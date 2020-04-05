Хабаровские власти просят открыть небо для вывоза жителей Дальнего Востока из Южной Кореи

ХАБАРОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил федеральный центр помочь в вывозе жителей дальневосточного региона, застрявших в Южной Корее из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства края в воскресенье.

Из-за пандемии коронавируса Россия уже закрыла все международные пассажирские рейсы, ситуация также отразилась на внутренних перевозках.

"От имени губернатора сегодня было отправлено письмо Сергею Собянину, как руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете, с просьбой открыть небо для вывоза наших граждан, которые застряли в транзитной зоне в Южной Корее", - сказал представитель пресс-службы.

В Южной Корее, по данным правительства Хабаровского края, находятся 128 человек, среди которых жители края, Сахалина, Приморья, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. В их числе есть и дети. Все оказались в такой ситуации из-за закрытия границ.

"Губернатор заявил, что приложит все усилия, чтобы быстрее решить эту проблему. Авиакомпания "Аврора" уже готовит три борта для вывоза наших туристов. Планируется сделать по одному рейсу из Южной Кореи на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. Другие губернаторы, по всей видимости, тоже должны были направить такие же письма на Собянина", - сказали в пресс-службе. По прилете людям придется сесть на карантин в обсерваторы на 14 дней. В пресс-службе отметили, что в Хабаровск прилетят не только жители края, но и других регионов Дальнего Востока. Они останутся на карантин в Хабаровске.

Как сообщило Министерство здравоохранения Хабаровского края в Instagram, по состоянию на 5 апреля в регионе 11 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". За сутки количество заболевших увеличилось на одного. Все пациенты в удовлетворительном состоянии. С подозрением на новую коронавирусную инфекцию в регионе 14 человек.