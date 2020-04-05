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Пандемия коронавируса нового типа

Российские специалисты провели дезинфекцию домов престарелых в трех городах Ломбардии

Всего российские специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию домов престарелых в 27 населенных пунктах региона

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Военные специалисты РФ провели дезинфекцию в домах престарелых в итальянских городах Казацца, Грумелло-де-Монте, Альбано. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"4 апреля российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии - городах Казацца, Грумелло-де-Монте, Альбано", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 27 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 32 здания и сооружения, более 160 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

"В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций", - отмечается в сообщении.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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