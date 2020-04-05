В Новом Орлеане из-за роста числа жертв коронавируса переполнены морги

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Морги города Новый Орлеан (штат Луизиана) переполнены и больше не принимают тела умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на мэра Нового Орлеана Латою Кантрелл.

"Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены. Мне пришлось просить федеральное правительство предоставить дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился к богу, но не обрел заслуженного покоя", - приводит телекомпания слова мэра.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром COVID-19 после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Согласно данным, размещенном в Twitter Кантрелл, в Луизиане подтверждены 12 496 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и смерть 409 инфицированных. В Новом Орлеане зафиксированы 3 966 случаев заражения и 153 смерти.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 311,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 488 инфицированных умерли, выздоровели 14 786 человек.