Магаданская инфекционная больница не может получить оборудование из-за проблем с доставкой

ТАСС, 5 апреля. Магаданская область из-за проблем с транспортировкой у поставщика не может получить 13 мониторов для реанимации инфекционной больницы, которая определена в качестве основного места на случай размещения зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС внештатный инфекционист Министерства здравоохранения региона Елена Кузьменко.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта заявил, что все регионы должны завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев накануне поручил региональным властям до конца недели завершить проверку состояния больниц и наличия медицинского оборудования.

"[По готовности региона к развертыванию коечного фонда в регионе] остается один нерешенный вопрос по мониторам для пациентов. 13 мониторов были заказаны и в данный момент доставляются в регион, но возникли проблемы у поставщика с транспортировкой", - сообщила Кузьменко.

По информации регионального Минздрава, областные власти пока сами не знают подробностей ситуации, но намерены в кратчайшие сроки разобраться с проблемой. Губернатор Магаданской области Сергей Носов взял ситуацию под личный контроль и потребовал оперативно докладывать ему новую информацию.

Как рассказали в Минздраве региона, в остальном область полностью готова к возможному приему зараженных коронавирусной инфекцией. Произведен перерасчет коек инфекционного госпиталя. Из 70 необходимых коек 20 развернуто в детской инфекционной больнице, 50 коек - в инфекционном госпитале областной больницы. Дополнительные 37 коек развернуты в провизорном госпитале-изоляторе. В него будут размещать пациентов с подозрением на среднюю и тяжелую формы заболевания респираторных инфекций, в том числе пневмонии. После уточнения диагноза будет определена их дальнейшая маршрутизация. Закончена подводка кислорода в реанимационном блоке. Установлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На сегодня в Магаданской области официально зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, согласно которому жители не должны покидать места проживания (пребывания). Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.