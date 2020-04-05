{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

По данным Минздрава провинции Чонбури, среди заразившихся россиян есть ребенок

БАНГКОК, 5 апреля. /ТАСС/. Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. Об этом, по информации на утро воскресенья, свидетельствует общая база данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По информации ведомства, среди зараженных шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина. Четверо граждан РФ, у которых обнаружен коронавирус, находятся в провинции Чонбури, где расположен город Паттайя, остальные - на острове Пхукет.

Вместе с тем одна 34-летняя женщина, находящаяся на Пхукете, зарегистрирована в базе местного министерства здравоохранения как гражданка Казахстана, а в общей - России. Кроме того, по информации Минздрава Чонбури, коронавирус обнаружен у девятилетнего мальчика из России. При этом, согласно общей базе данных, инфекция в этом регионе выявлена у единственного девятилетнего мальчика, и он - гражданин Таиланда.

31 марта заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин подтвердил, что коронавирус выявлен у трех россиян, которые находятся на лечении в двух больницах.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 2 тыс., вылечились 612 человек, 20 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

В новость была внесена правка (07:39 мск) - передается с исправлением формулировки в третьем абзаце

Теги
ТаиландРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Хабаровские власти просят открыть небо для вывоза жителей Дальнего Востока из Южной Кореи
По данным правительства Хабаровского края, в Южной Корее находятся 128 человек, среди которых не только жители края, но и жители других регионов ДФО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС