Собянин: Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу среди регионов РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москва находится в самой высокой группе риска по распространению новой коронавирусной инфекции среди регионов России. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" .

"Что касается Москвы, мы находимся в самой высокой группе риска в силу того, что огромное количество людей проехало через Москву или побывало за границей", - сказал он, отметив большое число заболевших, в том числе москвичей.

Мэр добавил, что в связи с этим власти столицы принимают "максимально жесткие" решения, которые необходимы для профилактики распространения инфекции.

Как отметил Собянин, добросовестное выполнение требований по социальной дистанцированности жителями Москвы позволит сгладить пики распространения новой коронавирусной инфекции в городе и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

"Если мы выдержим добросовестно уровень социальной дистанцированности, дистанционной работы, уменьшив нагрузку на контакты, которые способствуют передаче инфекции, мы сделаем большое дело с точки зрения сглаживания пиков, нормальной работы здравоохранения", - сказал мэр.

Подготовка больниц

Собянин сообщил, что власти Москвы зарезервировали максимальное число больниц в городе под борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову", - сказал он. По его словам, речь идет о почти 20 тыс. койках в региональных, федеральных и частных клиниках.

Между тем, Собянин пояснил, что гражданам, проходящим лечение от коронавируса в амбулаторных условиях, нужно постоянное наблюдение. Для этого в городе действует система телемедицины, в рамках которой врачи, прошедшие специализацию, дают консультации и оказывают поддержку лечащимся на дому. "И если они видят, что состояние ухудшается и требуется госпитализация, они вправе такое решение принять",- заметил Собянин.

Ранее, 4 апреля, заместитель столичного мэра Анастасия Ракова сообщила, что в настоящее время в городе около 900 заразившихся новой коронавирусной инфекцией граждан находятся на домашнем лечении. "Уже две недели в Москве работает режим лечения на дому пациентов с коронавирусом. У многих болезнь протекает в легкой форме, поэтому госпитализация им не нужна. Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении",- сказала она.

Движение транспорта

Власти Москвы сделали максимальной частоту движения общественного транспорта на период действия в городе режима самоизоляции граждан, сообщил Собянин.

"Мы делаем максимальную частоту движения для чего - чтобы в вагонах [метро] была разряженная обстановка, если мы уменьшим количество поездов, люди опять начнут плечом к плечу стоять, конечно будут там контакты", - сказал он. По словам мэра, чем больше общественного транспорта, тем реже могут сидеть пассажиры и тем меньше возможность контакта между ними.

В Москве с 29 марта для жителей столицы введен режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система пока не введена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

В России на 4 апреля зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.