{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Источник: число нарушителей карантина уменьшилось благодаря мониторингу Минкомсвязи

Благодаря системе выявили порядка 5 тыс. нарушителей домашнего карантина

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число нарушающих карантин россиян, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных стран, удалось уменьшить благодаря внедрению системы мониторинга Минкомсвязи. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил источник в ведомстве.

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Число нарушений режима самоизоляции тех, кто был помещен в карантин после возвращения из неблагополучных стран, уменьшилось благодаря системе мониторинга, - сказал собеседник ТАСС. - Эта интеллектуальная система министерства позволяет отслеживать соблюдение правил карантина. В случае нарушения сигнал подается в органы внутренних дел, сотрудники которых проводят по телефону разъяснительные беседы с нарушителями".

По словам собеседника агентства, благодаря системе было выявлено порядка 5 тыс. нарушителей домашнего карантина, которые возобновили соблюдение режима самоизоляции.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Красноярске демонтировали знаки с информацией о запрете въезда в город
По словам пресс-секретаря губернатора края Максима Кудрявцева, знаки установили из-за некорректной трактовки исполнителями требований указа главы региона о режиме самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС