Источник: число нарушителей карантина уменьшилось благодаря мониторингу Минкомсвязи

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число нарушающих карантин россиян, вернувшихся из эпидемиологически неблагополучных стран, удалось уменьшить благодаря внедрению системы мониторинга Минкомсвязи. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщил источник в ведомстве.

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"Число нарушений режима самоизоляции тех, кто был помещен в карантин после возвращения из неблагополучных стран, уменьшилось благодаря системе мониторинга, - сказал собеседник ТАСС. - Эта интеллектуальная система министерства позволяет отслеживать соблюдение правил карантина. В случае нарушения сигнал подается в органы внутренних дел, сотрудники которых проводят по телефону разъяснительные беседы с нарушителями".

По словам собеседника агентства, благодаря системе было выявлено порядка 5 тыс. нарушителей домашнего карантина, которые возобновили соблюдение режима самоизоляции.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.