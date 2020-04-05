Аксенов не исключает переход к подаче воды в Симферополе по графику

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов не исключает ввода специального режима подачи воды в Симферополе с целью бесперебойного снабжения населения, однако решение об этом должна принимать администрация города. Запасов воды в водохранилищах хватит на 3,5 месяца, сообщил он журналистам.

В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки.

"Полностью исключить переход к режимному водоснабжению пока нельзя. Полномочиями по введению почасовой подачи воды в режиме повышенной готовности обладает администрация города", - сообщил Аксенов.

Глава республики также отметил, что на сегодня запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя - Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах - достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков. По состоянию на 3 апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 113,7 млн кубометров, что на 96,8 млн кубометров меньше, чем в прошлом году на эту дату.

Аксенов отметил, что, по данным многолетних наблюдений, хорошая наполняемость водохранилищ приходится на май - июнь. "Мы и сегодня пользуемся водными запасами, которые были получены в результате осадков, выпавших в июне прошлого года", - сообщил он.

Глава региона сообщил, что режим самоизоляции не повлиял на потребление воды. Есть колебания в течение недели, но они были и раньше. Общая тенденция не изменилась.

О водоснабжении Крыма

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубометров в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.