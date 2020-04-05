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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции проверят эффективность переливания плазмы крови больным коронавирусом

Речь идет о переливании плазмы крови пациентов, излечившихся от COVID-19

ПАРИЖ, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Французские медицинские учреждения и институты проведут клинические испытания еще одного метода лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 - переливания плазмы крови выздоровевших пациентов больным. Об этом сообщает государственная организация Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP), объединяющая больницы Парижа и его пригородов.

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"Это клиническое испытание подразумевает переливание <...> плазмы пациентов, излечившихся от COVID-19, которая может передать этот иммунитет тем, кто страдает от заболевания. Плазма тех, кто выздоровел, содержит антитела, которые выработал их организм, и которые могли бы помочь пациентам в острой фазе заболевания победить в борьбе с вирусом", - говорится в заявлении организации.

Забор материала у добровольцев начнется в пунктах сдачи крови в регионах Иль-де-Франс, Гранд Эст и Бургундия - Франш-Конте с 7 апреля. Доноры должны будут сдать по 600 мл плазмы. Всего планируется привлечь к участию в программе 200 человек, однако с момента их выписки из больницы должно пройти примерно две-три недели. Испытать эффективность данного способа планируется на группе из 60 больных.

"Две дозы по 200-220 мл будут перелиты пациентам на 6-й день (+/- 1 день) после проявления клинических симптомов. В отсутствие нежелательных, непредвиденных и острых состояний у первых трех пациентов, через 24 часа после будет произведено переливание еще двух единиц, всего четыре единицы на пациента", - поясняет организация.

Руководить исследованием будет глава Отделения инфекционных и тропических заболеваний больницы Св. Антуана в Париже профессор Карин Лакомб. Она будет проводить эксперимент в сотрудничестве с пунктами сбора крови (EFS), а также парижским Институтом Пастера и отделением новых вирусов Института исследования для развития.

Во Франции к вечеру 3 апреля было известно о 68,6 тыс. случаев заражения, 7,5 тыс. человек умерли от связанных с вирусом осложнений.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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