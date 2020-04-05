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Пандемия коронавируса нового типа

Под медицинским наблюдением в России остаются почти 200 тыс. человек

В Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 3 апреля проведено более 699 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек остаются под контролем медицинских работников в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Роспротребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. [с начала года] находилось 401 тыс. 808 человек, по состоянию на 4 апреля под контролем остаются 198 тыс. 124 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этого года досмотрено 5 млн 67 тыс. 614 человек на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. За этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней.

По состоянию на 3 апреля проведено более 699 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе у людей из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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