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Мишустин поздравил геологов с праздником

Премьер-министр РФ назвал геологическую отрасль страны драйвером национальной экономики

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, выразив особую благодарность ветеранам-геологам, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны (ВОВ). Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на портале кабмина.

"Благодаря вашему благородному и нелегкому труду, энергии, целеустремленности в нашей стране изучены, разработаны и открыты тысячи месторождений, создана уникальная минерально-сырьевая база. Современная геологическая отрасль - один из драйверов национальной экономики, способствующий росту промышленного производства", - говорится в поздравительной телеграмме.

По словам премьера, во время ВОВ геологи самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая бесперебойную работу оборонных предприятий. "Ваши стойкость и мужество всегда будут примером для нового поколения специалистов", - отметил он.

Председатель правительства добавил, что сейчас геологам помогают в поисках и разведке новейшие достижения в программном обеспечении и спутниковые навигационные системы.

Мишустин пожелал работникам геологической отрасли дальнейших успехов и новых открытий.

День геолога установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года. Отмечается в первое воскресенье апреля.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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