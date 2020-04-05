Правительство России выделило субсидии 12 регионам на продвижение здорового образа жизни

ТАСС, 5 апреля. Правительство Российской Федерации утвердило распределение субсидий между 12 регионами на реализацию мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020-2022 годах. Ежегодно на эти цели выделяется 85 млн рублей, говорится в распоряжении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемое распределение субсидий из федерального бюджета... для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек", на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в документе.

Распоряжением предусмотрено выделение средств Республике Алтай, Республике Тыва, Забайкальскому краю, Хабаровскому краю, Пермскому краю, Приморскому краю, а также Амурской, Брянской, Сахалинской областям и Ненецкому, Чукотскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 2 апреля.