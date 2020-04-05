Премьер Испании: Европа переживает крупнейший кризис со времен Второй мировой войны

МАДРИД, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил мнение, что из-за коронавируса Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Соответствующую позицию премьер озвучил в опубликованной в воскресенье статье в газете El Pais .

"Европа переживает самый крупный кризис со времен Второй мировой войны, - подчеркнул он. - Наши граждане умирают или борются в больницах, переполненных пандемией, которая представляет наибольшую угрозу для здоровья населения после гриппа 1918 года". По словам Санчеса, ведется "война против невидимого врага, который подвергает испытанию будущее европейского проекта".

"Европа должна поднять на ноги военную экономику и содействовать европейскому сопротивлению, реконструкции и восстановлению, - добавил премьер. - Если вирус не признает границ, механизмы финансирования тоже не могут этого делать".

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено около 125 тыс. заразившихся, 11 744 человека умерли. Испания обогнала Китай и Италию по числу инфицированных.