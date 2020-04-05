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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане упростили регистрацию для получения смс-пропусков на время самоизоляции

Теперь для регистрации в системе необходимо указать лишь номер паспорта

ТАСС, 5 апреля. Власти Татарстана упростили регистрацию в сервисе по получению временных смс-пропусков для жителей на период действия режима самоизоляции, введенного на фоне коронавируса. Об этом в воскресенье сообщается на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.

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"Для удобства жителей Республики Татарстан команда Минцифры Республики Татарстан совместно с банком "Ак Барс" разработала упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков. Теперь для регистрации в системе необходимо на короткий номер 2590 отправить бесплатное смс-сообщение с указанием только номера паспорта", - говорится в сообщении.

При оформлении пропуска для изменения места пребывания в ответном сообщении необходимо указать новый адрес самоизоляции, уточнили в министерстве. Ранее для регистрации в сервисе пользователь должен был также указать фамилию, имя и отчество, а также адрес фактического места проживания.

На этой неделе в Татарстане начала действовать система смс-пропусков. Получить разрешение можно для посещения суда, доставки детей в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, восстановления паспорта, въезда в загородный дом или из него, посещения почты и кредитных организаций. Также разрешение можно оформить для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи, изменения места проживания.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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