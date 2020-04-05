Путин отметил вклад НИИ технической физики имени Забабахина в развитие атомной отрасли

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием коллектив и ветеранов Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ - ВНИИТФ) имени академика Е. И. Забабахина. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За минувшие годы легендарный "РФЯЦ - ВНИИТФ" имени академика Е. И. Забабахина внес огромный вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли, в укрепление промышленного, оборонного потенциала, в обеспечение национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, инженеров, рабочих, испытателей в центре были созданы передовые образцы вооружения, воплощены в жизнь уникальные инновационные, конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе, а также в других сферах.

"Убежден, что глубокие знания, ответственный подход к делу, равнение на ветеранов и впредь будут помогать вам успешно работать, станут прочной основой для вашего уверенного движения вперед", - добавил глава государства.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина является федеральным государственным унитарным предприятием, входит в структуру госкорпорации "Росатом". Датой его создания считается 5 апреля 1955 года, когда вышел приказ Министерства среднего машиностроения СССР об организации второго оружейного ядерного центра Советского Союза - научно-исследовательского института № 1011 (НИИ-1011).