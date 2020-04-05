{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин отметил вклад НИИ технической физики имени Забабахина в развитие атомной отрасли

Президент отметил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, инженеров, рабочих, испытателей в центре были созданы передовые образцы вооружения и воплощены в жизнь конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием коллектив и ветеранов Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ - ВНИИТФ) имени академика Е. И. Забабахина. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За минувшие годы легендарный "РФЯЦ - ВНИИТФ" имени академика Е. И. Забабахина внес огромный вклад в становление и развитие отечественной атомной отрасли, в укрепление промышленного, оборонного потенциала, в обеспечение национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, инженеров, рабочих, испытателей в центре были созданы передовые образцы вооружения, воплощены в жизнь уникальные инновационные, конструкторские решения в ядерно-энергетическом комплексе, а также в других сферах.

"Убежден, что глубокие знания, ответственный подход к делу, равнение на ветеранов и впредь будут помогать вам успешно работать, станут прочной основой для вашего уверенного движения вперед", - добавил глава государства.

Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина является федеральным государственным унитарным предприятием, входит в структуру госкорпорации "Росатом". Датой его создания считается 5 апреля 1955 года, когда вышел приказ Министерства среднего машиностроения СССР об организации второго оружейного ядерного центра Советского Союза - научно-исследовательского института № 1011 (НИИ-1011).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Иране 11 апреля некоторые виды бизнеса возобновят работу, прекращенную на фоне эпидемии
Как сообщил президент страны Хасан Роухани, "свободное передвижение между провинциями начнется 18 апреля"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС