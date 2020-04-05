СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Школьников Крыма обеспечат доступом к интернету для обучения на дому в условиях самоизоляции на фоне коронавируса. Соответствующее поручение дал министру внутренней политики, информации и связи Михаилу Афанасьеву глава республики Сергей Аксенов.

"Если у ребят нет интернета, адресно посмотрите. Мы готовы с провайдерами поговорить. Давайте, Михаил Сергеевич [Афанасьев] полностью отработаем ситуацию, чтобы у нас все дети были в полном объеме [подключены], найти подход к каждому", - сказал он в воскресенье на заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Заседание транслируется в режиме онлайн.

Как сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик, в регионе 100% школ подключены к интернету. При этом дома не имеют доступа к интернету 7,8% школьников из 208 тыс. учащихся.

Учебный процесс в дистанционном режиме возобновляется в регионе с 6 апреля. Кроме того, уроки для учащихся 1-11 классов транслируются в эфире крымской гостелерадиокомпании. Учащиеся также имеют возможность получить консультации у учителей по телефону.

Аксенов поручил Лаврик сформировать список школьников, семьи которых не имеют возможности приобрести компьютер или планшет для дистанционного обучения."Там, где у родителей нет физической возможности приобрести, скажете мне, сколько таких семей, где катастрофа просто, подумаем. Там, где смогут нам помочь ответственные предприниматели, слова им благодарности, спасибо огромное", - отметил глава республики.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2 тыс. 974 человека, из них на самоизоляции - 2 тыс. 886 человек, в стационарах - 66 человек, в обсерваторах - 22 человека. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц два человека. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.