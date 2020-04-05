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Пандемия коронавируса нового типа

В Белоруссии ужесточили меры к нарушителям режима самоизоляции

Их будут госпитализировать принудительно

МИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Граждан, которые прибыли в Белоруссию из стран, где регистрируются случаи инфициорования коронавирусом, и не соблюдают режим обязательной самоизоляции, будут госпитализировать принудительно. Об этом сказано из совместного постановления Минздрава, МВД и Госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии, которое опубликовано в воскресенье на Национальном правовом интернет-портале.

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Таким образов власти ужесточили требования - ранее белорусы и иностранцы, прибывшие из стран, где есть инфицированные коронавирусом, должны были находиться на самоизоляции дома в течение 14 дней.

Согласно новому решению, МВД республики на основании данных ГПК о пересечении госграницы будет ежедневно формировать списки лиц, прибывших из стран, где регистрируются случаи COVID-19. При этом граждане должны указывать адреса регистрации и пребывания. До 11:00 по местному времени (совпадает с мск) эти сведения будут передаваться Минздраву, а он, в свою очередь, до 12:00 будет предоставлять их в главные управления исполкомов по здравоохранению и центры гигиены и эпидемиологии в регионы страны.

Они, в свою очередь, должны будут оценивать соблюдение гражданами требований. "Посещение проводится без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими лицами либо совместно проживающими с ними лицами путем их устного опроса или иным способом", - сказано в документе.

Если же лицо, которое должно быть на самоизоляции отсутствует по месту жительства или месту пребывания, будут приниматься меры "по установлению его места нахождения и причины несоблюдения самоизоляции", после чего речь может идти о его принудительной госпитализации.

В Белоруссии, по информации на субботу, зафиксировано 440 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли.

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БелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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