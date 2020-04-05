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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус

Евгений Ступин также уточнил, что он ждет врача и чувствует себя хорошо

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат.

"У меня подтвердился анализ на коронавирус. Мне сообщили об этом вчера около 22:00. Теперь жду врача. Чувствую себя хорошо, все симптомы прошли, наверное, буду проходить лечение дома", - рассказал Ступин ТАСС в воскресенье.

По его словам, 28 марта он вызывал скорую помощь в связи с плохим самочувствием и желанием сдать анализ на коронавирус. Ему рекомендовали вызвать врача из районной поликлиники, врач взял у Ступина анализ на коронавирус 29 марта.

"Обещали, что тест будет готов в течение 72 часов, но результат сообщили вчера. В дни, которые я ожидал результаты, в думе не появлялся. Заграницу в последнее время не посещал", - заключил Ступин.

Ранее в ходе внеочередного заседания Мосгордумы 1 апреля председатель думы Алексей Шапошников сообщил, что депутат Евгений Ступин отсутствовал "в связи с повышенной температурой и ожиданием результатов сданного в районной поликлинике теста на наличие коронавирусной инфекции".

Теги
РоссияШапошников, Алексей ВалерьевичПандемия коронавируса нового типа
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