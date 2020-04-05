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75-летие Победы

Автомобилистам предложили 9 Мая прикреплять на стекла машин фотографии участников войны

Организаторы акции "Бессмертный полк" отмечают, что данный формат не является альтернативой привычным шествиям по улицам городов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фотографии участников Великой Отечественной войны 9 Мая можно закрепить на стеклах автомобилей в качестве дополнительного варианта проведения акции "Бессмертный полк". С таким предложением выступил в воскресенье сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"9 мая на стеклах многих автомобилей можно видеть наклейки "Спасибо деду за Победу!". Здорово? Безусловно. Вроде бы и придраться не к чему, но меня всегда смущает одно: какому деду говорим спасибо? Почему он безымянный? Само собой напрашивается: изнутри салона автомобиля на заднее стекло рядом с наклейкой прикрепить фотографию конкретного деда, с указанием его фамилии, имени и отчества", - сказал он журналистам.

По словам Иванова, данный формат не является альтернативой привычным шествиям по улицам городов. "Это ни в коем случае не станет альтернативой шествию колонн "Бессмертного полка". Наоборот, при благополучном развитии ситуации с коронавирусом он станет дополнительным чествованием тех, кто спас страну от фашистской нечисти. Если кто подумал, что предлагается вместо людского потока с портретами поток автомобилей - это не так. Никаких колонн автомобилей: все как обычно: автомобили на улицах, во дворах, на парковках. Необычно лишь одно - с них на нас смотрят победители!", - подчеркнул сопредседатель штаба.

Он отметил, что празднование Дня Победы без портретов солдат будет выглядеть непривычно. "В этой ситуации все чаще можно слышать о проведении "Бессмертного полка" в ином формате: различные флешмобы, онлайн-акция "Бессмертный полк - без границ!" и другие варианты. Все они имеют место быть, вот только у этих вариантов есть недостаток, который я считаю решающим: на улицах наших городов и сел в День Победы мы не увидим лиц победителей. Согласитесь, после миллионных шествий с их портретами - это будет уже не только непривычным, но даже уже и ненормальным. Главным атрибутом Дня Победы, я бы даже сказал - украшением, должны быть лица победителей - это их день", - сказал Иванов.

Он добавил, что в связи с пандемией коронавируса шествие, скорее всего, будет отменено и перенесено на другую дату. "Шествие может быть и отменено, и перенесено (24 июня - 75-летие Парада Победы, 2 сентября - день окончания Второй мировой войны). Одно ясно: ни День Победы, ни Год памяти и славы не будут ни отменены, ни перенесены - это невозможно, победители - и живые, и мертвые - нас не поймут. <...> Наша задача, задача их потомков - все сделать для того, чтобы они смотрели на нас в этот день с пожелтевших фотографий, а мы - гордились ими", - отметил Иванов.

Теги
Россия75-летие Победы
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