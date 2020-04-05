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Житель Томска нарушил карантин и посетил пять регионов России

Суд поместил нарушителя в обсерватор, ему грозит 40 тыс. рублей штрафа

ТОМСК, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск, обнаружили, что один из пассажиров 2 апреля пересек границу РФ, однако не стал соблюдать двухнедельный карантин и за два дня посетил Москву, Московскую, Псковскую и Новосибирскую области. По решению суда мужчина изолирован в обсерваторе, ему грозит штраф до 40 тыс. рублей, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по региону.

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"Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Томской области при проверке документов установлен житель областного центра 1970 года рождения, который 2 апреля 2020 года пересек государственную границу Российской Федерации и 4 апреля прибыл в город Томск. На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра данного гражданина, а также всех граждан, с которыми мужчина прибыл из Новосибирска на автобусе", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что с момента возвращения в Россию мужчина посетил, помимо Томской и Новосибирской областей, Москву, Псковскую и Московскую области. Суд постановил отправить нарушителя на принудительную изоляцию в один из обсерваторов региона. Полиция возбуждила дело об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), санкция которой предусматривает штраф до 40 тыс. рублей.

По данным регионального УМВД, мужчина не признает себя нарушителем.

Теги
РоссияНовосибирская областьПсковская областьТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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