Комиссия Думы проверяет материалы Meduza и Deutsche Welle о борьбе с коронавирусом в РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны изучает материалы о действиях России по борьбе с распространением коронавируса, опубликованные в ряде иностранных СМИ, в том числе Meduza и Deutsche Welle. Об этом заявил в воскресенье глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы обратили внимание на публикации таких СМИ, как "Радио Свобода", Meduza, "Настоящее время", "МБХ-медиа" и ряда других. В частности, "Медуза" и "Радио Свобода" распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, что не соответствует действительности", - цитирует Пискарева его пресс-служба. Кроме того, заявил депутат, распространяются недостоверные публикации о работе российских врачей в Италии и о действиях сотрудников правоохранительных органов в отдельных регионах.

Глава комиссии также указал на Deutsche Welle, где, по его словам, приводится мнение правозащитников из признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия", заявивших, что принятые в РФ законы об ответственности за распространение фейковых новостей об эпидемии являются ограничением свободы слова. "Все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству", - добавил он.

По словам Пискарева, комиссия может в ближайшее время провести онлайн-заседание по этому вопросу.