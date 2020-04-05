Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тыс.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 658 и сейчас составляет 5389 человек в 79 регионах страны. Выздоровели на данный момент 355 человек, 45 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрированы 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. За сутки выписаны с выздоровлением 22 человека. Выздоровевших за весь период - 355. За сутки умерли два пациента в Москве. За весь период по России - 45", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что новые зараженные зафиксированы в 14 регионах: Москва (536), Московская область (45), Нижегородская область (22), Санкт-Петербург (20), Тульская область (10), Ленинградская область (10), Красноярский край (4), Ханты-Мансийский АО (3), Республика Крым (2), Камчатский край (2), Ярославская область (1), Челябинская область (1), Хабаровский край (1), Новосибирская область (1).

Согласно данным штаба, за сутки выписаны четверо пациентов в Москве, по трое в Московской и Архангельской областях, по двое - в Воронежской, Тамбовской областях и Республике Мордовия. По одному человеку выписаны в Пензенской, Липецкой, Самарской, Псковской областях, а также Ставропольском крае и Республике Чувашия.