Военкоматы переведены на удаленную работу для нераспространения коронавируса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Все сотрудники военкоматов перешли на удаленный режим работы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России.

"В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удаленный режим работы", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону", чтобы исключить личное посещение гражданами призывного возраста и их родственниками военных комиссариатов.

Указ о начале весеннего призыва подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля Вооруженные силы РФ пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года, но на 3 тыс. человек больше, чем было призвано на службу в предыдущую призывную кампанию - осенью прошлого года. Этой весной кампания проходит на фоне пандемии. Поэтому Минобороны принимает особые меры, чтобы обезопасить призывников.

В России на 5 апреля зафиксирован 5389 случай заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву. По данным федерального оперативного штаба, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.