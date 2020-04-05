{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Киево-Печерскую лавру закрыли для паломников из-за карантина по коронавирусу

Богослужения в храмах лавры будут совершаться без участия прихожан

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Киево-Печерская лавра, один из первых монастырей древней Руси, закрыта для паломников с воскресенья из-за карантина. Богослужения в храмах лавры будут совершаться без участия прихожан, говорится в сообщении на сайте монастыря, относящегося к канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - говорится в сообщении лавры.

Братия обратилась с убедительной просьбой ко всем прихожанам лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере. Монахи сообщают, что как и прежде, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, предпасхальной Страстной недели. "Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинский телеканал ТСН сообщил, что с воскресенья киевская полиция приступила к дежурству у входа в Киево-Печерскую лавру, она не пропускает на ее территорию посетителей. Пещеры лавры также закрыты для посещения.

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник - музей, расположенный на территории монастыря - был закрыт для посетителей на карантин в середине марта.

Как сообщает ТСН, в субботу стало известно, что священнослужители и настоятель Киево-Печерской лавры прошли тесты на новую коронавирусную инфекцию. Представители лавры не уточнили, были ли отмечены у кого-либо из монахов симптомы инфекции.

Киево-Печерская лавра - святыня православия

Киево-Печерская лавра - один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве: основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже были построены каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В ближних и дальних пещерах лавры покоятся мощи божьих угодников, есть там и захоронения мирян, в частности могила Петра Столыпина. В настоящее время нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а верхняя лавра - в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минздрав рекомендует сотрудникам аптек и МФЦ носить маски и перчатки
В ведомстве им также советуют постоянно обрабатывать руки антисептиком
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС