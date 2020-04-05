Киево-Печерскую лавру закрыли для паломников из-за карантина по коронавирусу

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Киево-Печерская лавра, один из первых монастырей древней Руси, закрыта для паломников с воскресенья из-за карантина. Богослужения в храмах лавры будут совершаться без участия прихожан, говорится в сообщении на сайте монастыря, относящегося к канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - говорится в сообщении лавры.

Братия обратилась с убедительной просьбой ко всем прихожанам лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере. Монахи сообщают, что как и прежде, в период карантина в лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, предпасхальной Страстной недели. "Для тех, кто желает подать записки на поминовение и пожертвование, это можно сделать на соответствующих страницах официального сайта лавры", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинский телеканал ТСН сообщил, что с воскресенья киевская полиция приступила к дежурству у входа в Киево-Печерскую лавру, она не пропускает на ее территорию посетителей. Пещеры лавры также закрыты для посещения.

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник - музей, расположенный на территории монастыря - был закрыт для посетителей на карантин в середине марта.

Как сообщает ТСН, в субботу стало известно, что священнослужители и настоятель Киево-Печерской лавры прошли тесты на новую коронавирусную инфекцию. Представители лавры не уточнили, были ли отмечены у кого-либо из монахов симптомы инфекции.

Киево-Печерская лавра - святыня православия

Киево-Печерская лавра - один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве: основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже были построены каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В ближних и дальних пещерах лавры покоятся мощи божьих угодников, есть там и захоронения мирян, в частности могила Петра Столыпина. В настоящее время нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а верхняя лавра - в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.