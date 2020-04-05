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Минпромторгу поручено в приоритетном порядке обеспечивать медорганизации средствами защиты

Ранее глава ведомства Денис Мантуров поручил в первую очередь обеспечить регионы двухнедельным запасом необходимых изделий

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минпромторгу в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации и соответствующие службы, говорится в сообщении кабмина.

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"Минпромторгу России обеспечить приоритизацию укомплектования соответствующих служб и медицинских организаций средствами индивидуальной защиты определенных видов, в том числе с учетом данных о распространении новой коронавирусной инфекции в субъектах РФ", - говорится в решениях по итогам совместного заседания президиума Координационного совета при Правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, опубликованных на сайте кабмина в воскресенье.

Минпромторг должен отчитаться правительству и представить график поставок средств индивидуальной защиты.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил в первую очередь обеспечить регионы двухнедельным запасом необходимых изделий, а затем формировать резервы на более длительный срок. Ожидается, что к 20 апреля РФ будет производить около 4 млн масок в сутки, в том числе 2 млн марлевых. К выпуску масок подключены учреждения ФСИН, малые региональные предприятия и легкая промышленность. Кроме того, Россия за неделю приобрела у Китая 37 млн масок, в течение недели планирует закупить еще 55 млн штук, что должно покрыть дефицит в регионах. Накануне стало известно еще об одном контракте на закупку у Китая 80 млн масок.

В субботу заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб сообщил, что Россия планирует нарастить производство защитных очков для врачей к середине апреля в два раза, до 600 тыс. в месяц. Кроме того, производители спецодежды и средств индивидуальной защиты переходят на выпуск защитных костюмов для врачей, и к концу апреля должны нарастить их выпуск в шесть раз - с 25 тыс. до 150 тыс. в сутки.

РФ довела объем производства антисептиков до 220 тысяч литров в сутки, на их выпуск переходят в том числе косметические компании. Респираторов производится 260 тыс. штук в день.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человека, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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