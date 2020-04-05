Минкомсвязь создаст единую систему по идентификации людей, возвращающихся в Россию

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию. Об этом говорится в решениях по итогам совместного заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Минкомсвязи России, МИД России обеспечить создание единой информационной системы по идентификации возвращающихся из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции российских граждан, позволяющей исключить риски распространения ими новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина", - говорится в документе.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил о создании системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов. Об этом он сообщил в письмах к руководителям регионов РФ, где также разместил ссылку на специальный раздел на сайте министерства. Он попросил регионы предоставить информацию об уполномоченных в субъектах РФ, ответственных за ввод в систему данных о гражданах, в частности, с указанием сведений о мобильных номерах инфицированных граждан и адреса, с указанием даты госпитализации, а также сведений о мобильных номерах граждан, которые находятся на самоизоляции с указанием даты ее начала.

До этого разработать соответствующую систему к концу марта Минкомсвязи поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что с ее помощью граждан будут оповещать о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информировать о необходимости самоизоляции. Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов РФ.