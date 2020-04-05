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Пандемия коронавируса нового типа

Новые поручения Мишустина, направленные на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам совместного заседания президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции 3 апреля. Исполнение распоряжений председатель правительства возложил на министерства и профильные ведомства.

  • Минздрав должен перевести в другие клиники пациентов, находящихся в федеральных медучреждениях, которые перепрофилируют для зараженных коронавирусом.

  • Минздрав совместно с Росздравнадзором, а также с высшими должностными лицами субъектов России должны обеспечить необходимым числом медицинского персонала медучреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. 

  • Минкомсвязь и МИД должны создать единую информационную систему для идентификации людей, возвращающихся в Россию.

  • Минздраву и Минфину поручено внести законопроект о выделении из федерального бюджета средств для компенсации государственным медорганизациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи в рамках территориального ОМС из-за коронавируса. 

  • Минтранс и МИД должны проработать с Китаем вопрос целесообразности организации вывоза воздушным транспортом граждан КНР, которые не могут вернуться на родину.

  • Минпромторгу поручено в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации и соответствующие службы. Министерство также должно отчитаться правительству и представить график поставок средств индивидуальной защиты.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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