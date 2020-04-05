СМИ: в Афганистане мусульманам запретили посещать мечети и политические митинги

ТАСС, 5 апреля. Высший совет мусульманских богословов Афганистана издал в воскресенье фетву (религиозное наставление), запрещающую верующим посещать молитвы в мечетях и другие многолюдные собрания в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа в стране. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

Совет афганских богословов "наложил полный запрет на все религиозные, политические, общественные или культурные собрания и митинги до полного уничтожения коронавируса в стране". Отмечается, что богословы призвали мусульман оставаться дома, а также "проводить похороны умершего от нового коронавируса при соблюдении специальных мер предосторожности и при минимально возможном числе родственников".

По сведениям министерства здравоохранения Афганистана, в настоящее время в стране зарегистрировано почти 350 случаев инфицирования коронавирусом, несколько человек умерли от болезней, им вызванных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.