В Санкт-Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Третий случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в городском оперативном штабе.

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"Зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело четыре человека. Умер один человек", - говорится в сводке штаба по картине дня на 4 апреля.

Отмечается, что на лечении в клинической инфекционной больнице им. Боткина с подтвержденным диагнозом находятся 115 человек - 109 петербуржцев и шесть жителей Ленинградской области. На карантине находятся 8 830 человек, из них 39 - в обсервации, остальные - на домашнем карантине.

Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии зафиксирован 191 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Выписаны после выздоровления 32 петербуржца. Умерли три человека, отметили в штабе.