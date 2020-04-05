Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать. Об этом сообщается в воскресенье в Instagram администрации городского округа.

"Дом 31 на ул. Гагарина решено восстанавливать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться домой сразу после того, как будет завершен разбор завалов. Что касается первого и второго подъездов, то они признаны аварийными, но подлежащими восстановлению. "На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа принято решение выделить средства на их ремонт", - говорится в сообщении.