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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать

Сразу после разбора завалов жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться домой
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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать. Об этом сообщается в воскресенье в Instagram администрации городского округа.

"Дом 31 на ул. Гагарина решено восстанавливать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жильцы третьего и четвертого подъездов смогут вернуться домой сразу после того, как будет завершен разбор завалов. Что касается первого и второго подъездов, то они признаны аварийными, но подлежащими восстановлению. "На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации городского округа принято решение выделить средства на их ремонт", - говорится в сообщении.

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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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