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Пандемия коронавируса нового типа

Власти ОАЭ продлят визы находящимся на территории страны иностранцам до конца года

Премьер страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум уточнил, что речь идет о тех, у кого есть вид на жительство в ОАЭ, с них "не будут взиматься положенные в таком случае налоги"

ТАСС, 5 апреля. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение о продлении виз лицам, находящимся на территории страны и имеющим вид на жительство, до конца нынешнего года в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

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Он отметил, что на заседании кабинета министров, которое проходило в формате видеоконференции, было принято решение "о продлении визы всем, кто имеет вид на жительство в стране". С этой категории резидентов "не будут взиматься положенные в таком случае налоги".

Премьер ОАЭ сообщил, что кабмин страны принял постановление "об укреплении стратегического запаса государства", а также указал государственным предприятиям на необходимость "подстроить свои производства для максимального удовлетворения потребностей сектора здравоохранения".

В настоящее время в ОАЭ зафиксировано более 200 случаев заражения новым коронавирусом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

 

Теги
ОАЭПандемия коронавируса нового типа
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