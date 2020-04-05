В Союзе потребителей требуют ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Наказания для мошенников, которые совершают преступления на территории России, используя режим самоизоляции граждан в период распространения коронавирусной инфекции, должны быть ужесточены, а соответствующие изменения внесены в УК РФ. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель Союза потребителей РФ, член Общественной палаты РФ Владимир Слепак.

"Предлагаю незамедлительно внести необходимые изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно изложить подпункт "л" ч. 1 статьи 63 УК РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание") в следующей редакции: "Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, эпидемии, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий". Думаю, что данное решение станет серьезной профилактической мерой и остановит мошенников, решивших использовать карантинный режим для совершения преступлений", - сказал он.

По его словам, в период пандемии коронавируса мошенники особую активность проявляют в отношении людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. "Преступники используют разнообразные предлоги для вхождения в доверие - доставка продуктов и лекарств, вынос мусора, необходимость срочной дезинфекции жилых помещений, продажа тестов на коронавирус", - отметил Слепак.

"Мы оперативно предусмотрели нормы административной и уголовной ответственности для граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе режима карантина, но забыли ужесточить ответственность для мошенников, которые в условиях пандемии коронавирусной инфекции совершают преступления, представляющие серьезную опасность для граждан и государства", - заключил эксперт.