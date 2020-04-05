Кадыров заявил о годовом запасе продовольствия в закрытой на время пандемии Чечне

ТАСС, 5 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике создан годовой запас продовольствия, границы региона останутся закрытыми для въезда и выезда из-за распространения в России и мире коронавируса.

"Продовольствия хватит на год республике. Медицина, министерство здравоохранения обеспечены всем необходимым. Мы подготовились, еще раз советую нашим недругам оставить нас в покое, последствия будут видны, правильно мы поступили или неправильно мы поступили", - сказал он на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

"Я пойду на все, чтобы защитить наш народ. Хуже, чем экстремизм или терроризм эта болезнь, террориста можно найти. Максимально будем стараться, чтобы ни один человек не заехал в республику и не заразил этой болезнью наших жителей", - сказал Кадыров.

Он также отметил, что республика при необходимости готова оказать поддержку как своим жителям, не успевшим вернуться в регион, так и соседним субъектам.

По данным республиканского Минздрава, предварительные результаты подтвердили наличие коронавируса у 36 жителей республики, повторные тесты в федеральных учреждениях пока показали заболевание у 15 человек, один из них (83-летний мужчина) находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.