Шведский телеканал опроверг утверждения министра об атаке "российских троллей"

СТОКГОЛЬМ, 5 апреля. /ТАСС/. Обвинения министра энергетики и информационных технологий Швеции Андерса Игемана в конце декабря в адрес России в том, что на одно из его сообщений в Facebook была совершена сетевая атака с использованием так называемых троллей, оказались безосновательными. Об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT, который провел журналистское расследование и установил, что следы тех, кто стоит за соответствующими постами, ведут в одну из стокгольмских квартир.

Журналисты изучили около 2 тыс. комментариев, размещенных в этой социальной сети, которые заставили Игемана обвинить Россию в дестабилизации дискуссии о введении пятого поколения мобильной связи 5G в Швеции, и не нашли среди авторов ни одного бота. Как оказалось, за большинством постов стоит некая шведская группа в Facebook, половина членов которой входят также в организацию "Излучение wi-fi опасно для здоровья. Остановить 5G". Ее администратор призвал 15 тыс. участников заходить на страницу Андерса Игемана и оставлять там свои комментарии.

Запустила эту дискуссию жительница Стокгольма Катарина Холбринк, которая называет себя "самой обыкновенной шведской бабушкой, которая боится излучения". По ее словам, выступление министра ее сильно удивило."Это казалось невероятным. Чрезвычайно много людей выложили свои комментарии по нашему призыву", - рассказала Холбринк.

Когда журналисты обратились за комментарием к самому Игеману, им было сказано, что его оценка была сделана на основании "явных признаков [российского следа]", усмотренных его штабом в комментариях. "У России есть своя заинтересованность в этом вопросе, о чем свидетельствуют расследования как SVT, так и ведомств других стран", - заявил Андерс Игеман.

С предположением, что заинтересованность России еще не дает оснований для утверждения о факте российской сетевой атаки, министр не согласился. "Конечно же, такое можно утверждать. С другой стороны, трудно не усмотреть здесь рисунок куда большей по своим масштабам активности вокруг этого комментария, а также то, что подобные вещи случались в других странах, где связь между такой активностью и Россией была доказана", - утверждал он.

По мнению бывшего министра иностранных дел Швеции и генерального директора МАГАТЭ Ханса Бликса, занимавшегося поисками оружия массового уничтожения в Ираке, политики должны ощущать свою ответственность, когда они выступают с какими-то утверждениями. "Я думаю, что они должны стоять на земле, те кто занимают высокие политические посты, и не заниматься пустыми спекуляциями", - сказал он.

Комментарий посольства РФ

К сообщению Игемана в Facebook о развитии в стране пятого поколения мобильной связи 5G было оставлено почти 2 тыс. комментариев вместо нескольких сотен. Содержание большей части, как отметил сам министр, говорит о том, что кто-то заинтересован в создании негативного информационного фона вокруг темы развития нового поколения связи.

Посольство России в Стокгольме ответило на заявление министра, что открыто к сотрудничеству со Швецией, особенно с теми ее представителями, кто не ищет "русских троллей". Дипмиссия заверила министра в ошибочности его мнения о том, что в нашей стране связывают развитие технологии 5G с негативным влиянием на общественное здоровье.

"Нам особенно приятно, что возросший интерес к его публикациям, в том числе посвященным тематике 5G, Андерс Игеман связывает именно с нашей страной. Судя по охвату реакции, на недавний пост министра ответили практически все россияне, владеющие шведским языком! Со своей стороны должны признать, что были не в курсе того, что Андерс Игеман столь популярен в России. Обещаем подписаться на его страницу и впредь более пристально следить за его активностью в соцсетях", - прокомментировали в посольстве.