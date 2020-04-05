Волгоградские священники совершают воздушный крестный ход против коронавируса

ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Молитвы об излечении зараженных коронавирусом совершают в воскресенье священники Волгоградской области во время воздушного крестного хода, облетая на самолете города и поселки региона, сообщается на сайте Волгоградской епрахии.

"В день праздника Марии Египетской по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора над территорией Волгоградской области совершается воздушный крестный ход. Его участниками стали епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, священники", - сказано в сообщении.

"Духовенство совершает молебное пение против губительного поветрия и смертоносной заразы перед иконами святого Благоверного князя Андрея Невского, Казанской Божией Матери, Августовской Божией Матери, и творит молитвы об излечении заболевших, о властях и жителях Волгоградской земли, кто трудится в период чрезвычайной ситуации - врачах, сотрудниках социальных и экстренных служб", - уточнили в епархии.

По информации оперативного штаба региона, на 5 апреля в Волгоградской области зафиксировано 8 случаев коронавируса, трое из заболевших - дети, один человек выздоровел и выписан из больницы. С подозрением на инфекцию в больницах находятся 92 человека. В регионе с 1 апреля действует режим самоизоляции, в пятницу постановлением губернатора этот режим продлен до 1 мая. Однако, введены некоторые послабления, в частности, жителям разрешены поездки на дачи.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.