Около 26 тыс. россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Порядка 26 тыс. российских граждан, находящихся на данный момент за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в интервью программе " Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"26 тыс. людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что сведения, оставленные гражданами в форме, проверяются автоматически. "Человек предоставляет данные загранпаспорта, российского паспорта, места фактического проживания в стране, где он планирует пребывать, когда вернется в Россию. Это все автоматически проверяется, целый набор наших ведомств в этом участвует", - пояснил он.

"Это значительно упрощает нам процесс планирования возврата и перечисления финансовой помощи", - подчеркнул Шадаев.

После того, как 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале госуслуг разместили анкету для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии. Обработка данных осуществляется Минкомсвязью РФ и уполномоченными государственными органами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в понедельник, 6 апреля, работа по формированию графика прилета россиян возобновится.