Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

ТАСС, 5 апреля. Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, опубликовав соответствующий пост в социальной сети "Вконтакте".

"В Республике Карелия с начала проведения противоэпидемических мероприятий получены 5 условно положительных результатов на коронавирус. Сегодня после верификации в референц-центре в Москве подтверждены 2 случая коронавируса, остальные - отрицательные", - написал Охлопков.

По его словам, пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в республиканской инфекционной больнице. Таким образом в Карелии на данный момент официально зарегистрированы 2 случая заболевания COVID-19.

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "Вконтакте" уточнил, что коронавирус выявлен у мужчины и у 59-летней жительницы Петрозаводска. "Их состояние стабильное", - рассказали ТАСС в Минздраве Карелии.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.