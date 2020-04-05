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Пандемия коронавируса нового типа

В Сингапуре арестовали семейную пару, заранее опубликовавшую законопроект о закрытии школ

Им грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также штраф в размере $1,4 тыс.

СИНГАПУР, 5 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Сингапура задержали семейную пару, которая опубликовала проект заявления для прессы о готовящемся закрытии школ раньше, чем данное решение было официально оглашено. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении полиции республики.

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"37-летняя женщина и 38-летний мужчина были арестованы по обвинению в нарушении закона о секретном документообороте", - отмечается в заявлении. Сотрудники органов правопорядка установили, что "состоящая на госслужбе женщина в первой половине дня 3 апреля получили проект сообщения для СМИ о закрытии учебных занятий в связи с пандемией коронавируса. Копию документа она направила своему мужу, которые затем разослал знакомым", отмечается в заявлении. "В результате примерно за час до официального выступления премьер-министра [Ли Сянь Луна] во многих социальных сетях уже циркулировала подобная информация", - отметили в полиции.

Согласно местному законодательству за подобные правонарушения грозит лишение свободы на срок до двух лет, а также штраф в размере 2 тыс. сингапурских долларов ($1,4 тыс.).

Глава правительства 3 апреля выступил со специальным обращением к нации, в котором сообщил о предстоящем ужесточении мер в связи с распространением коронавируса. Кроме закрытия школ приостанавливается вся деятельность, которая не представляет жизненную необходимость.

 

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