В России 80% заразившихся коронавирусом составляют люди от 18 до 60 лет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Около 80% граждан РФ, заразившихся коронавирусом, составляют люди возрастом от 18 до 60 лет из-за того, что именно среди них самое большое количество вернувшихся из-за границы. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Удельный вес людей старше 60 лет в сегодняшней структуре - это порядка 15%, около 5% - это дети, и 80% - от 18 до 60 лет. И не потому, что они у нас более подверженные или как-то иначе себя чувствуют, чем во всем мире. Ровно потому, что среди этой когорты людей этого возраста самое большое количество вернувшихся из-за границ", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора заявила, что все прибывающие в страну граждане будут проходить тестирование, но в режиме изоляции. "Наш опыт показывает, а мы сделали большое количество исследований, что у человека после перелета - и наши коллеги в других странах тоже об этом говорят - очень здорово меняется состояние слизистой, и поэтому в момент, когда человек выходит из самолета, труднее всего найти возбудитель, поэтому нужно [его] поместить в изоляцию и после этого обследовать", - пояснила она.

Попова подчеркнула, что для защиты от нового коронавируса достаточно закрыть лицо, но нет необходимости использовать для этого маски с высокой степенью защиты. По ее словам, людям с разным профессиональным риском требуются разные маски. "Врачам-инфекционистам нужны маски-респираторы, которые полностью изолируют. Тем, кто работает в продовольственном магазине или еще где-то, зависит от степени контакта и риска инфицирования, им нужны немножечко другие маски. Они могут быть "полегче", потому что сложно в маске с высокой степенью защиты работать", - сказала она.

"Когда мы дома, нам маска не нужна. Но когда мы выходим, нам нужно закрыть нос и рот", - добавила Попова.