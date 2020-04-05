У депутата заксобрания Карелии диагностировали коронавирус

ТАСС, 5 апреля. Медики выявили коронавирус у депутата законодательного собрания Карелии Олега Доценко. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

Собеседница агентства положительно ответила на вопрос, подтвержден ли анализ депутата Доценко на коронавирус в референц-центре.

В Минздраве республики отметили, что уже определен круг социальных контактов депутата. В списке 163 человека, у всех уже взяты мазки на вирус.

Ранее 45-летний парламентарий написал в социальных сетях, что 19 марта он участвовал в заседании республиканского парламента, а 22 марта у него поднялась температура. В Карелию он приехал из Москвы, где работает исполнительным директором ПАО ГК "ТНС Энерго". "Что касается семьи, то супруга и ребенок с самого начала были изолированы. Ребенку мы никуда не разрешали ходить, жена только за продуктами ездила. Ни с кем не встречались. У семьи мазки взяты после того, как у меня диагностировали подозрение на коронавирус", - написал парламентарий.

В 18:20 мск добавлены подробности после второго абзаца