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Пандемия коронавируса нового типа

В Индии попытались продать в сети высочайшую статую мира "для борьбы с пандемией"

По мнению индийских СМИ, шутники решили таким образом высмеять неготовность властей страны к пандемии коронавирусной инфекции

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апреля. /ТАСС/. Неизвестные в Индии попытались продать через интернет самую высокую статую мира - Статую Единства, расположенную в штате Гуджарат, якобы для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Как сообщает в воскресенье газета The Indian Express, монумент был выставлен на продажу на платформе OLX (Online Exchange), где размещают объявления для покупки, продажи или обмена товарами.

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"Чрезвычайная ситуация! Продажа Статуи Единства из-за неотложной необходимости в средствах для больниц и медицинского оборудования!" - говорилось в объявлении. Монумент был оценен в сумму 300 млрд рупий (около $4 млрд). Когда объявление было размещено никто поначалу не заподозрил подвоха.

Предложение продать статую появилось 4 апреля, но только в воскресенье власти штата Гуджарат заметили его и обратились в полицию. Объявление о продаже было снято. "Ужасно, что онлайн-платформа OLX не проверила сообщение", - указало правительство штата в пресс-релизе.

По мнению индийских СМИ, неизвестные шутники решили таким образом высмеять неготовность властей к пандемии коронавирусной инфекции. Статуя была закрыта для посещения туристами с 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Памятник одному из лидеров индийского национально-освободительного движения Валлабхаи Пателю, получивший название Статуя Единства, был открыт в 2018 году. Сооружение имеет высоту 182 м, а вместе с постаментом фигура Пателя возвышается над землей на 240 м и считается самой высокой скульптурой мира.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии составило к вечеру воскресенья 3 577, 83 человека умерли.

 

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