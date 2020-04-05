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Пандемия коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк за сутки умерли 594 заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на более 8 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Число жителей штата Нью-Йорк, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, увеличилось на более 8 тыс., а число умерших за сутки выросло на 594. Об этом сообщил в воскресенье губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его сайте.

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"Количество новых случаев заражения коронавирусом составило 8 327, их общее число достигло 122 031", - информировал губернатор. "Плохие новости. Число смертей выросло с 3 565 до 4 159", - продолжал Куомо.

Он обратил внимание на то, что в минувшие несколько дней темп увеличения летальных исходов заболевания, вызываемого новым коронавирусом, начал снижаться. 2 апреля было подтверждено 562 смерти, 3 апреля - 630, а 4 апреля - 594. "Этот показатель снижается впервые [в штате]", - отметил губернатор Нью-Йорка.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 312,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 503 инфицированных умерли, выздоровел 15 021 человек. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 65 тыс. смертельных исходов.

 

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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