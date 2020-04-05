Пострадавшие из-за взрыва дома в Орехово-Зуеве получат выплаты

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Семьи погибших при взрыве в жилом доме в Орехово-Зуеве получат 1 млн рублей, граждане, попавшие в больницу - 500 тыс. рублей. Об этом сообщил глава округа Геннадий Панин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"В соответствии с законом Московской области есть возможность выплатить семьям погибших по миллиону рублей, по полмиллиона рублей тем, кто оказался в больнице", - сказал он.

Глава округа также отметил, что Минсоцразвития выплатит до 30 тыс. рублей каждому пострадавшему члену семьи и до 50 тыс. рублей тем, кто живет один. "Это будет зависеть от того, какой ущерб", - пояснил он.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже в Орехово-Зуеве. В результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж, погиб один человек, трое, по уточненным данным МЧС, пострадали. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир.

Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.