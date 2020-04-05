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Пандемия коронавируса нового типа

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

Он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

БАНГКОК, 5 апреля. /ТАСС/. Гражданин РФ, проходивший лечение в одном из госпиталей курортного таиландского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в воскресенье заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

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По его словам, "в конце марта 48-летний мужчина, проживавший долгое время в Таиланде с семьей, поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц Паттайи". "В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть", - рассказал дипломат.

Пронин добавил, что супруга мужчина находится в той же больнице на карантине. 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.

Согласно общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны, коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые проживали в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет. По информации ведомства на утро 5 апреля, среди зараженных были шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января. Общее число инфицированных коронавирусом в королевстве на воскресенье превысило 2,1 тыс., вылечились 674 человека, 23 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 65 тыс. смертельных исходов.

Теги
ТаиландРоссияПандемия коронавируса нового типа
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