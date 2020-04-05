Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила о том, что заразилась коронавирусом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова сообщила о том, что заразилась коронавирусной инфекцией на прошлой неделе, но уже идет на поправку. Об этом она сказала в воскресенье ТАСС.

"Я себя почувствовала плохо в прошлую субботу, вызвала врача на дом, доктор пришел, взял анализы. Анализ был готов через три дня, он оказался положительный", - сказала собеседница агентства.

Стебенкова отметила, что лечится на дому, но все время находится под наблюдением врачей районной поликлиники. "Я подписала бумаги, что не выхожу из дома до тех пор, пока у меня не будут нормализованы анализы. Я считаю, что в Москве ситуация с больными коронавирусом на дому поставлена на цифру пять. Людям вовремя делают анализы, убедилась в этом на себе: если они сомнительные, их перепроверяют, берут вторые анализы и третьи, за больными постоянное наблюдение", - подчеркнула она.

По словам Стебенковой, на сегодняшний день болезнь почти отступила, и сейчас депутат идет на поправку. "Но я себя очень плохо чувствовала на протяжении всех этих дней, никому не пожелаю такого состояния, которое я испытала. Болезнь протекала не совсем типично, это не лучшее время в моей жизни. Сейчас я на пути к выздоровлению", - поделилась собеседница агентства.

Ранее о положительном результате на коронавирус сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По его словам, в конце марта он обратился к врачам в связи с плохим самочувствием и желанием сдать анализ на коронавирус. Накануне тест на заболевание показал положительный результат.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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