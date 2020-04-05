В Италии сообщили о самом низком для последних недель числе смертей за сутки от COVID-19

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 525 и с начала эпидемии достигло 15 887. Число смертей за сутки стало самым низким за две недели, сообщил в воскресенье Департамент гражданской защиты Италии.

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Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 128 948. В субботу сообщалось о 124 632 инфицированных.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.