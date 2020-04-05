В Крыму возобновят работу строительные организации после ограничений на фоне коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Работа строительных предприятий в Республике Крым возобновляется с понедельника, 6 апреля, после введенных ранее ограничений на фоне коронавируса. Соответствующие дополнения внесены в указ главы республики Сергея Аксенова, опубликованном в воскресенье на портале правительства Крыма.

1 апреля вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов сообщил, что власти Республики Крым решили приостановить все строительные работы в республике до 6 апреля в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

"Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность организации независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы, осуществляющие непрерывную деятельность, в том числе организации по добыче и поставке инертных материалов, строительных материалов, оказанию услуг по строительному контролю, выполнению субподрядных и (или) подрядных работ для осуществления строительства и реконструкции линейных объектов", - говорится в тексте документа.

Указом утвержден список из 92 системообразующих предприятий и организаций, имеющих региональное значение, осуществляющих работу в режиме обычного рабочего времени. Среди них дорожностроительные и авторемонтные организации, предприятия виноделия, сельхозпредприятия по выращиванию и хранению фруктов, производству мясных и молочных продуктов, добычи нефти и газа, судостроения и других.

Также Аксенов продлил период нахождения жителей региона на самоизоляции до 30 апреля 2020 года.

Глава Республики Крым 17 марта 2020 года издал указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", в который позже вносились изменения. В соответствии с документом, в регионе с 28 марта запрещена работа ночных клубов, кафе, баров, спортзалов, бассейнов, салонов красоты, также закрыты магазины, продукция которых не относится к товарам первой необходимости.

Приостановлено до 1 июня бронирование и размещение в гостиницах и санаторно-курортных учреждениях. 1 апреля в указ были внесены дополнения, в соответствии с которыми со 2 по 14 апреля временно приостановлено межрегиональное и междугородное пассажирское троллейбусное и автобусное сообщение, пригородное железнодорожное сообщение по маршруту Керчь - Анапа по Крымскому мосту, морские перевозки. Гражданам с 3 по 6 апреля было запрещено покидать свои дома, за исключением посещения аптек, продмагазинов, выгула домашних животных, а для граждан в возрасте свыше 65 лет эта мера действовала до 14 апреля.

О коронавирусе

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2 974 человек, из них на самоизоляции - 2 886 человек, в стационарах - 66 человек, в обсерваторах - 22 человека. В регионе 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выписано из больниц два человека. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.