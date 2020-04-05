{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Индии зажгли миллионы светильников в знак единства в борьбе с коронавирусом

Премьер страны Нарендра Моди назвал эту акцию "мощным посланием в борьбе против силы коронавируса"
Фото {{sliderIndex+1}} из 6
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 6

Описание
© Евгений Пахомов/ТАСС​
© AP Photo/Rajanish Kakade
© AP Photo/Rafiq Maqbool
© Евгений Пахомов/ТАСС​
© AP Photo/Altaf Qadri
© Евгений Пахомов/ТАСС​

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апреля. /ТАСС/. Миллионы свечей и лампад были зажжены в воскресенье вечером во всех городах и селах Индии как символ единства страны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Граждане откликнулись на призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди организовать по всей стране такую акцию ровно в 21:00 (18:30 мск) на девять минут.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Премьер обратился к индийцам с просьбой потушить свет в домах и встать на балконах и у открытых дверей домов со свечами и лампадами в руках. Эти огни призваны продемонстрировать общую силу 1,3 млрд индийцев, отметил премьер в телеобращении к нации. Многие не стали тушить свечи после девяти минут акции и оставили их горящими на балконах и подоконниках.

Традиционно в Индии зажигают свечи и лампады на праздник Дивали, чтобы отпугнуть и разогнать злые силы. Как правило, возжигаются дия (их еще называют дипа) - маленькие масляные светильники, которые в преддверии праздника массово изготавливают горшечники. Без таких светильников не обходится ни один дом, поскольку их пламя должно отогнать от деревень и городов нечистую силу на целый год. Известно, что в средние века подобными огнями пытались бороться и с эпидемиями.

"Это ваше мощное послание в борьбе против силы коронавируса", - написал премьер Моди на своей странице в Twitter.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии составило в воскресенье 3 577, умерли 83 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

 

Теги
ИндияМоди, НарендраПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Пострадавшие из-за взрыва дома в Орехово-Зуеве получат выплаты
По 1 млн рублей выделят семьям погибших, по 500 тыс. - пострадавшим
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС