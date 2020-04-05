В Индии зажгли миллионы светильников в знак единства в борьбе с коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апреля. /ТАСС/. Миллионы свечей и лампад были зажжены в воскресенье вечером во всех городах и селах Индии как символ единства страны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Граждане откликнулись на призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди организовать по всей стране такую акцию ровно в 21:00 (18:30 мск) на девять минут.

Премьер обратился к индийцам с просьбой потушить свет в домах и встать на балконах и у открытых дверей домов со свечами и лампадами в руках. Эти огни призваны продемонстрировать общую силу 1,3 млрд индийцев, отметил премьер в телеобращении к нации. Многие не стали тушить свечи после девяти минут акции и оставили их горящими на балконах и подоконниках.

Традиционно в Индии зажигают свечи и лампады на праздник Дивали, чтобы отпугнуть и разогнать злые силы. Как правило, возжигаются дия (их еще называют дипа) - маленькие масляные светильники, которые в преддверии праздника массово изготавливают горшечники. Без таких светильников не обходится ни один дом, поскольку их пламя должно отогнать от деревень и городов нечистую силу на целый год. Известно, что в средние века подобными огнями пытались бороться и с эпидемиями.

"Это ваше мощное послание в борьбе против силы коронавируса", - написал премьер Моди на своей странице в Twitter.

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии составило в воскресенье 3 577, умерли 83 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.