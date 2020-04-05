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Пандемия коронавируса нового типа

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Кроме того, еще у двух священников выявили симптомы COVID-19, но диагноз пока не подтвердили

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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"По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат. Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться", - говорится в сообщении.

Согласно данным рабочей группы, коронавирус выявлен у клирика храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева. Еще у двух священников выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден.

29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса и до его особого благословения молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями. 26 марта она опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства в Москве будут исполняться в полном объеме.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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