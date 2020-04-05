Роспотребнадзор планирует провести исследование на выявление иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует исследование для выявления иммунитета к новому коронавирусу у населения. Оно будет проведено благодаря тест-системе государственного научного центра "Вектор" на определение антител, которая будет зарегистрирована на следующей неделе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче " Вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

"У нас есть уже тест-система иммунно-ферментного анализа. Мы ее на следующей неделе регистрируем, ее сделал "Вектор". Это умная система, она определяет <...> антитела, - сказала она. - У нас уже запланировано и разработано популяционное исследование: надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, как сегодня в Москве и Московской области, и там, где еще не было совсем вируса, мы должны понимать, как защищена или не защищена популяция".

Попова подчеркнула, что крайне важно определить иммунитет к вирусу у врачей, чтобы вывести их из группы риска.

"Это будет перелом [тенденции]. Может быть, не на следующей неделе, а еще дней десять должно пройти, чтобы мы наработали количество, чтобы мы получили это знание", - добавила она.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.