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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор планирует провести исследование на выявление иммунитета к коронавирусу

Глава ведомства Анна Попова заявила, что его проведут благодаря тест-системе центра "Вектор" на определение антител, которую зарегистрируют на следующей неделе
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует исследование для выявления иммунитета к новому коронавирусу у населения. Оно будет проведено благодаря тест-системе государственного научного центра "Вектор" на определение антител, которая будет зарегистрирована на следующей неделе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"У нас есть уже тест-система иммунно-ферментного анализа. Мы ее на следующей неделе регистрируем, ее сделал "Вектор". Это умная система, она определяет <...> антитела, - сказала она. - У нас уже запланировано и разработано популяционное исследование: надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, как сегодня в Москве и Московской области, и там, где еще не было совсем вируса, мы должны понимать, как защищена или не защищена популяция".

Попова подчеркнула, что крайне важно определить иммунитет к вирусу у врачей, чтобы вывести их из группы риска.

"Это будет перелом [тенденции]. Может быть, не на следующей неделе, а еще дней десять должно пройти, чтобы мы наработали количество, чтобы мы получили это знание", - добавила она.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893). По данным федерального оперативного штаба на 13:00 мск, умерли 45 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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